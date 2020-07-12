在家，迷上刺繡還有手作麵包，每天至少做8小時，做過頭的結果，導致手腕到手臂部位發生疼痛等狀況，反覆疼痛超過一個月，最後確診為「肌腱炎」。

收治該病例的萬芳醫院復健科主治醫師歐陽進翰指出，程小姐求診時稱手臂痛到舉不起來，問診才發現程小姐在防疫期間因為不敢出門，在家閒閒沒事開始刺繡，每天刺繡8小時，後來因為手痛關係休息了一陣子，覺得手好多了之後，又愛上做麵包，麵包廣受親友好評，讓她開始每天揉麵團烘培，一連做了好幾天後，手臂又開始痛。

歐陽進翰說，程小姐的狀況屬於過度使用手部所引起的肌腱炎，即便使用的力量不大，但因為時間過長、次數太多，造成肌腱發炎，當休息一陣子，手部不適狀況通常可以緩解，但因為肌腱組織脆弱，當病人又再次不當使用手部，造成重複性的傷害，形成慢性肌腱炎。

一般來說，急性肌腱發炎通常給予冰敷再配合口服消炎藥及休息後即可，待疼痛緩解後，給予受傷的部位可承受的運動力量訓練，藉由力量促進受傷的肌腱生長，但若反覆疼痛，且嚴重影響生活，則可考慮使用增生療法。

歐陽進翰說，增生療法是指利用藥物注射，刺激慢性受損的組織得已重新生長，達到增加組織強度減緩疼痛的效果。目前常用的注射物為葡萄糖水或自體高濃度血小板血漿(PRP)。葡萄糖水在體內一定時間後會自然吸收，對人體負擔小。高濃度血小版血漿(PRP)富含生長因子，可更直接針刺激患部組織生長。

(中時 )