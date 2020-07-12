台中市政府經濟發展局持續推動地方商圈成立，協助籌備潭子、大雅、神岡及大慶等區商圈發起。其中，以小麥聞名的大雅區，在學府路逐漸形成烘焙聚落，目前已達商圈籌設規範，可望順利設立，再添一處台中商圈生力軍。

大雅學府商圈發起人大雅里長李鈴珍積極參與商圈籌設，自6月5日經發局辦理現勘後，即多次走訪鄰里邀集店家加入，當地店家參與意願也熱絡，7月6日檢具商圈籌設申請書、發起人名冊、章程草案及街區範圍位置圖與會，查驗結果已達商圈籌設規範，經發局將持續協助提供輔導資源，讓商圈儘速設立。

經發局說明，小麥為大雅地區特產，地方農會自辦「小麥文化節」，不僅成功打響農特產知名度，也讓相關商業發展逐漸成熟，目前「學府路」成為烘焙、飲食業聚落，未來商圈成立後，可結合農會或相關單位，舉辦行銷活動共同推廣當地特色，帶動地方經濟發展。

神岡區將以「潭雅神綠園道」做為該區第一個商圈示範地點，結合在地自行車道假日人潮，推動商圈籌設；潭子街、勝利路及大慶商圈籌備會已規劃預計商圈範圍。經發局將持續輔導商圈籌設，盼提升地方經濟競爭力與發展。

(中時 )