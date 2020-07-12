曾經隨著紅襪隊拿下2013年世界大賽冠軍，也曾於2017年在馬林魚隊和陳偉殷成為隊友的日籍投手田澤純一，由於小聯盟賽季取消，只好返回日本先在獨立聯盟棲身徐圖發展。他加入的是BC聯盟（棒球挑戰聯盟）的「埼玉武藏安打熊隊」。

34歲的田澤純一畢業於橫濱商科大學高等學校，參加社會人球隊「新日本石油ENEOS」後表現優異。2008年他決定不經過日職選秀，直接由業餘成功轉戰美職紅襪隊；並於2012年起成為球隊牛棚主將，2013年出賽71場，幫助球隊拿下世界大賽冠軍。2017年又轉戰馬林魚隊，也成了陳偉殷的隊友。

2018年田澤純一轉往天使隊，2019年起再與小熊、紅人簽下小聯盟約，但都未能重返大聯盟，並在今年3月被釋出。加上小聯盟因新冠肺炎疫情賽事全面取消，田澤只好回日本找出路。但當年他逕自投入美職，必須坐2年球監才能到日職打球，於是先在獨立聯盟棲身。

田澤在美職的紀錄是出賽388場，戰績21勝26敗89中繼4救援、自責分率4.12。當年他去美職後，日本棒球界為了防止人才外流，設置《田澤條款》，凡是社會人直接赴美打球者，返國後將等待2年後才可以參加選秀，高校生則為3年。不過2年後田澤已36歲，參加選秀恐怕也太老了。

(中時 )