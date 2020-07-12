伊能靜近期登上大陸綜藝節目《乘風破浪的姐姐》人氣翻紅，不過她卻因失言評梅艷芳，而成為眾矢之的，知名音樂人許常德近日PO出他當年為伊能靜作詞的《假面的告白》，並指出：「最近她又到了浪頭上，以我對她的了解這樣的狀態她早就習慣了」。

許常德近日在臉書PO出他當年為伊能靜製作「關不住」專輯時，為她作詞的《假面的告白》，許常德指出，他為歌手創作的方式是：「從別人對她最大公約數的印象去深入剖析」，而他也提到「因為剖析自己可能會很血淋淋，接受是需要勇氣的」，值得一提的是，這首歌還是伊能靜譜曲。

談到伊能靜近期成為話題人物，許常德認為：「以我對她的了解這樣的狀態她早就習慣了」，許常德感性說：「我懷疑她異於常人的個性在於，她對這世界的真與假，有她很不一樣的解讀」，他也進一步指出：「都是人生的劇本罷了，也就是說，她大概沒有台下人生」。

(中時電子報)