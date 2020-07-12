南投信義鄉雙龍七彩吊橋聯外道路13日至15日，在省道台16線苗圃路段進行路面刨鋪工程，施工期間於早上8點到12點，下午1點到5點進行道路管制，每施工100分鐘放行20分鐘，提醒居民及出遊民眾注意通行時間。

雙龍瀑布七彩吊橋自上月開放，吸引不少遊客前往旅遊，但因考量路面狹窄的單線道，公路總局第二養護工程處表示，為確保台16縣道路安全，並提升行車品質，連續3日將進行道路改善工程，施工期間通行時間為9點40分到10點、11點40分到下午1點、2點40分到3點、4點40分到5點，呼籲民眾注意放行時間，提前出門。

公程部指出，13日至15日路面刨除及瀝青加封等作業，均須占用全車道，已無多餘空間可維持車輛通行，且因該處位在偏遠山區不利夜間施工及品質管控，故以交通管制方式進行施工。

縣府表示，民眾若欲前往雙龍瀑布七彩吊橋，請注意台16線開放通行時間，或擇期再訪，若要辦理退票，可於入園當日下午4點前，上網到訂票系統辦理退票。

(中時 )