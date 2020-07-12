來自花蓮阿美族的6歲羅小妹，因罹患蜂窩性組織炎，於2年內3度開刀，日前為祈求第4次手術順利，舅舅帶著她一起參加白沙屯媽祖進香。昨(11日)，家屬在社團發出一張羅小妹甜美笑容比著YA的可愛照片，用圖片說明手術一切順利，不少網友紛紛留言恭喜！

據了解，羅小妹去年左耳因不明原因罹患蜂窩性組織炎，讓年僅6歲的羅小妹動了三次手術，在第四次手術前舅舅帶著她，徒步跟隨白屯沙媽祖進香到北港朝天宮，背上背著的牌子寫著「祈求媽祖保佑我手術順利，勇往直前」，人小志氣高，可愛模樣意外成為討論焦點，也吸引眾多信眾為她祈福。

昨(11日)羅小妹的家屬在臉書社團《白沙屯媽祖全球徒步聯誼會》PO出羅小妹的術後照片，內文只說：「看圖就知道了！感謝聖母」，開心跟網友分享。圖片可見羅小妹比著YA，雖然可看見左耳後有紗布包紮著，但她睜著水汪汪的大眼睛還露出甜甜的笑容說明了手術相當成功。此文一發出吸來近9000位網友按讚，還留言表示：「哇恭喜恭喜」、「妹妹加油要平安健康」、「媽祖會保佑你長大的！」、「你真勇敢，要好好休息喔。」

(中時電子報)