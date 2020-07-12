「Julia 吳卓源 5:30 Live In Taipei」演唱會首日售票傳出捷報，在7月10號下午五點半開始售票之後，短短3分鐘門票就一掃而空， 好成績不但讓吳卓源又驚又喜，更感動說是為防疫好久沒有機會公開演出的她，打了一劑強心針，當然有人買到票，也有更多買不到票的歌迷在社群網站上要求加場，主辦單位寬宏藝術立即向場地方溝通協調，決定在演出隔天9月13號(日) 下午五點半再加演一場，好讓所有歌迷如願以償，這場加演的演唱會將在7月15號(星期三)下午5:30全面開賣，希望第一場沒買到的歌迷把握時間，不要再錯過機會了。

吳卓源早在去年年底就開始籌備，演唱會名為5:30且在今年5月30日演出，沒想到因為疫情而讓演唱會一延再延，也讓她一度以為今年演出無望，所幸最終還是能在9月與歌迷順利相見，這難得的機會讓她感動萬分，所以雖然是在信義區的Legacy Max演出，但是全體舞台團隊都以大型演唱會規格設計，將呈現令人眼睛一亮的舞台燈光以及影像。

吳卓源不但準備了歷年的熱門單曲歌單要一次唱給歌迷聽，更由好友Elin召集樂手以Full Band的完整樂團編制，帶來前所未有的視聽饗宴，相信配上Julia吳卓源這次積極準備的驚喜節目，將會讓大家度過難忘的R&B之夜。加演場門票即將在7月15號(三)下午五點半在寬宏售票系統正式開賣。

吳卓源是新生代流量小天后。（ 照片提供 ：寬宏藝術、華風數位）

(中時 )