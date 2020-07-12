日本豪雨不斷，岐阜縣瑞浪市神明神社一棵高達40公尺的千年神木傾倒，造成周邊房子損壞。另外，熊本縣有10個村莊對外聯繫道路中斷，形成孤立狀態，約有300人受困其中，救難人員只能徒步運送物資。

根據日本NHK報導，昨（11日）晚上10時30分左右，神明神社內一棵千年神木不敵風雨傾倒；從空拍畫面來看，神木的根部整個裸露在外，龐大的枝幹還波及到民宅，幸好沒有造成人員傷亡。

據了解，這棵神木約有1200年至1300年歷史，代表了該鎮的象徵，沒想到卻在此次風雨中倒下，讓當地居民相當難過。

另外，大雨已經持續一周，熊本縣有10個村莊的對外道路仍無法通行，呈現孤立狀態，約300人受困其中。熊本縣知事蒲島郁夫表示，整體恢復可能需要相當長的時間。他說明，目前正以步行方式來運送救濟物資，如果道路修復時間需花上一周以上，將研議讓居民撤離。

熊本縣居民整理家園。（圖／美聯社）

熊本縣。（圖／美聯社）

家園殘破不堪。（圖／美聯社）

熊本縣居民互相抱住痛哭。（圖／美聯社）

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(中時電子報)