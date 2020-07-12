22歲直播主王秉華僅因與妻子吵架，竟下車持刀隨機殺死林姓機車騎士，遭檢方起訴並求處「最嚴厲之刑」，台北地院認為，王涉殺人罪嫌重大，報警時宣稱患精神疾病，有規避審判及逃避法律責任傾向，加上王案發前剛離職，收入來源靠妻子提供，有羈押必要，裁定自下周三(15日)起延押2個月。

檢方控稱，王男3月13日晚間，因與妻子就是否回娘家吃飯爭吵，逕自拿車上的生魚片刀下車，見在路邊等姊姊下班的林姓機車騎士，往林背部猛刺1刀，致林男死亡。

事後王辯稱有精神疾病，但檢方不採信，4月15日依殺人罪起訴王，求處「最嚴厲之刑」，意即死刑。北院裁定收押王，由於王的3個月羈押期限將屆，日前召開延押庭。

合議庭認為，據被害人父親、員警等人指證，王涉犯殺人罪嫌疑重大，另依監視器及行車紀錄器錄影畫面顯示，王行凶後隨即駕車離去，對妻子要求停車報警，均不理會，王在報警之初，馬上向員警表示患有精神疾病，顯見王確有規避審判及逃避法律責任傾向。

另王自承案發前幾個月剛從餐飲業離職，案發時從事直播主，月收僅數千元，收入主要來源是妻子提供，可見王工作欠缺穩定性，王因涉犯殺人重罪，可預期有逃亡以規避日後審判及刑罰執行的強烈動機，而有逃亡之虞。

合議庭審酌王當時僅因細故與妻子爭執，竟持利刃朝陌生路人背後深刺一刀，且行刺後對被害人倒地呼救、哀嚎均視若無睹，逕行駕車離去，顯見王漠視他人生命、身體法益，犯罪情節重大，且其隨機殺人行為已造成社會大眾恐慌，有繼續羈押必要，裁定自7月15日起延長羈押2月。

(中時 )