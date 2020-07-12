美國對伊朗的經濟及軍事採取極限施壓之際，大陸同時擴大在中東的影響力。美媒《紐約時報》11日報道，大陸秘密與伊朗展開全面的經濟及安全合作關係，陸方在伊朗的能源及其他範疇投資數十億美元，以在未來25年換取伊朗的石油穩定供應。若果真生效實施，將成為美陸惡劣關係下新的危險引爆點。

據報導，《紐時》取得一份18頁長、被視為「最終版本」的陸伊合作協議草案，顯示大陸大規模地參與伊朗的銀行、電訊、港口、鐵路及其他數十個項目，可在未來25年獲取伊朗的石油供應。除經濟方面，兩國亦會加強軍事上的合作，協議提到兩國會展開聯合軍事訓練和演習、研究、武器發展及情報交換，以打擊區內恐怖主義、毒品、人口販賣及跨境犯罪。

陸伊的夥伴關係由大陸領導人2016年訪伊期間提出，至今年6月獲得伊朗總統魯哈尼內閣批准，惟協議仍未提交到伊朗國會表決或公開。另外，中方官員未公開協議的條款，未清楚當局是否已簽署。

報道續指，陸伊的合作項目包括伊朗的機場、高鐵及地鐵等基建，陸方會在伊朗馬庫（Maku）及港口城市阿巴丹（Abadan）建立自由貿易區，並計劃參與該國的5G網絡建設，提供大陸的北斗衞星導航系統。《紐時》形容，上述草案非常符合北京透過一帶一路，在歐亞大陸擴展其經濟及戰略影響力的野心。

《紐時》分析指，美國現時受到經濟衰退及疫情的威脅，北京察覺美國的弱點，因此覺得有能對抗美國及抵受美方懲罰。伊朗學者認為陸伊的戰略合作關係不但擴大各自利益，更有效抗衡美國施壓。有政界人士擔心伊朗在經濟疲弱、被國際社會孤立之際，將國家主權偷偷地「賣給」北京，包括位於阿曼灣的兩個港口。

(中時 )