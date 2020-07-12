台南一名年約8旬胡姓老翁，因為老伴出車禍出來擺攤水果，前天（10日）疑被一名50多歲羅姓男子要求「繳500元租金」，拒絕後，對方竟惱羞成怒嗆「不繳錢就讓你死！」，甚至拿起芒果往胡翁的身上砸，導致胡翁全身都是芒果渣，此事曝光後引發網友怒火。不料有網友在PTT發文直指，老爺爺住透天厝、常偷農民的蔬菜水果去賣，是地方上的頭痛人物。對此，當地里長證實，老翁家境不差，且不僅只有1塊田地。

一名帳號名稱「blueadam193」的事發當地鄉民，針對胡姓老翁被砸芒果事件在ptt發文：「這位爺爺住透天厝、田地不少、家境不錯，過去有太多不良紀錄，在台南官田渡爬拔里（原叫渡頭里），很多農民被他偷過蔬菜水果，是當地知名頭痛人物，常常被抓到，有些農民可憐爺爺的老婆車禍後行動不便，選擇不報警，他還是一樣手癢繼續拿去賣」。

原PO強調，社會有許多弱勢老人值得幫助，不然渡拔里的農民可能會氣瘋，「老爺爺的背景，是他向媽媽求證過」。還說：「譴責砸芒果和恐嚇爺爺的男子，但特地來給爺爺捧場或捐錢就不必了」。

南老爺爺送芒果竟遭「抓起狂砸」慘不忍睹。（圖／翻攝自臉書）

台南老爺爺送芒果竟遭「抓起狂砸」引人同情，不料竟遭鄉民揭他黑歷史。（圖／翻攝自臉書）

水果爺爺被惡漢拿芒果砸身，在地人卻指他是當地農民的頭痛人物。（圖／翻攝自臉書）

另一名網友也在臉書發文：「此人（指胡翁）在我們『渡頭里』無人不知、無人不曉，他讓我們這裡的辛苦農民蠻頭痛的，他沒種什麼東西，就是有很多蔬菜、水果可以賣，好神奇喔！」。

胡翁的「黑歷史」是否屬實？據「三立」報導，當地里長今出面證實表示，胡翁家境不錯，不但自己有房子，而且不只1塊的田地，2個兒子也有穩定的工作。

至於偷農民蔬果爭議，里長態度指出，胡老翁過去被目擊到在芒果採收的時期，到別人的果園去「撿」掉落地上的芒果，雖然並未伸手去「摘」，但難免有瓜田李下嫌疑，他當時還介入協調。

里長另外表示，因為胡翁的太太發生車禍行動不便，其他農民看他可憐沒有不報警，但難免會抱怨，所以現在農民只要種植的水果不見，第1時間就會懷疑是胡姓老翁所為，在地方上的風評不佳的確是事實，已警告他若再發生類似情事，一定會報警。

(中時電子報)