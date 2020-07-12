根據經濟部統計處統計資料顯示，今年第1季便利商店業營業額達847.3億元，不僅是歷年同期新高外，更超越百貨公司業營業額的793億元，便利超商業正式拉下百貨公司業成為綜合零售業中營收占比龍頭，登上台灣最強通路。

從統計資料可以看到，綜合商品零售業包括百貨公司業、超級市場業、便利商店業、零售式量販業及其他等5大分類，百貨公司業的占比是各類中最高的，其次是便利商店業。百貨公司業今年第1季受到疫情影響，營收從2019年同期的27.9％占比，降至23.6％；反觀便利商店業，營收占比則從2019年的26.1％上升到27.3％，超越百貨公司業。

過去3年間，大概只有在百貨公司業的淡季，如上半年後的期間，便利商店業會有明顯的營收超越，或是兩者營收數字較為接近，整體從季度來看，百貨業仍稍有領先。

根據未來流通研究所資料說明，疫情爆發後，整體零售業營業額，年減0.6%，次產業中，以百貨公司受創最深，營收年成長率 －8.8％，便利商店則有小幅成長5%。

今年以來，新冠肺炎疫情肆虐，民眾減少外出消費，實體零售業受到嚴重衝擊，但是到超商買口罩的便利服務，及超商可以快速消費取得民生物資，有基本的宅經濟規模，卻成為便利商店疫情期間業績仍可以一枝獨秀的助力，讓廣大民眾可以就近便利購買，超商也端出預購口罩、領口罩加碼的優惠吸引消費者。

國內4大超商店數多成為冠肺炎疫情期間政府快速普及販售口罩的重要助力。（圖／報系資料照）

事實上，今年政府徵召全台口罩工廠，並聯合組成了國家隊，對口罩統一管理，思考如何讓全台的民眾都可以便捷的買到口罩時，統一超商（7-Eleven）、全家便利商店、萊爾富、OK便利商店四大超商成為政府普及、公平釋放口罩的重要通路，有了第一波的成功，口罩實名制2.0實施，超商通路自然也是首選。

超商能在這波疫情下扮演重要的角色，正是它「多」的特色。截至目前為止，我國4大超商門市共有1萬1千5百多家，加上其他超商通路，從密度來看，是世界第二位，僅次於南韓，數量多正是我國超商通路的特色。另外，不斷開發多元商品，不論是鮮食或是冷凍食品、季節商品、點數經濟、推出大型店、複合店型及主題店等，貼近消費者需求，都是帶動營收持續成長的主因。

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(中時電子報)