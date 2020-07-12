根據經濟部統計處統計資料顯示，今年第1季便利商店業營業額達847.3億元，不僅是歷年同期新高外，更超越百貨公司業營業額的793億元，便利超商業正式拉下百貨公司業成為綜合零售業中營收占比龍頭，登上台灣最強通路。
從統計資料可以看到，綜合商品零售業包括百貨公司業、超級市場業、便利商店業、零售式量販業及其他等5大分類，百貨公司業的占比是各類中最高的，其次是便利商店業。百貨公司業今年第1季受到疫情影響，營收從2019年同期的27.9％占比，降至23.6％；反觀便利商店業，營收占比則從2019年的26.1％上升到27.3％，超越百貨公司業。
過去3年間，大概只有在百貨公司業的淡季，如上半年後的期間，便利商店業會有明顯的營收超越，或是兩者營收數字較為接近，整體從季度來看，百貨業仍稍有領先。
根據未來流通研究所資料說明，疫情爆發後，整體零售業營業額，年減0.6%，次產業中，以百貨公司受創最深，營收年成長率 －8.8％，便利商店則有小幅成長5%。
今年以來，新冠肺炎疫情肆虐，民眾減少外出消費，實體零售業受到嚴重衝擊，但是到超商買口罩的便利服務，及超商可以快速消費取得民生物資，有基本的宅經濟規模，卻成為便利商店疫情期間業績仍可以一枝獨秀的助力，讓廣大民眾可以就近便利購買，超商也端出預購口罩、領口罩加碼的優惠吸引消費者。
事實上，今年政府徵召全台口罩工廠，並聯合組成了國家隊，對口罩統一管理，思考如何讓全台的民眾都可以便捷的買到口罩時，統一超商（7-Eleven）、全家便利商店、萊爾富、OK便利商店四大超商成為政府普及、公平釋放口罩的重要通路，有了第一波的成功，口罩實名制2.0實施，超商通路自然也是首選。
超商能在這波疫情下扮演重要的角色，正是它「多」的特色。截至目前為止，我國4大超商門市共有1萬1千5百多家，加上其他超商通路，從密度來看，是世界第二位，僅次於南韓，數量多正是我國超商通路的特色。另外，不斷開發多元商品，不論是鮮食或是冷凍食品、季節商品、點數經濟、推出大型店、複合店型及主題店等，貼近消費者需求，都是帶動營收持續成長的主因。
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(中時電子報)
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