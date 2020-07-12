我國四大超商門市共有1萬1千5百多家，加上其他如美廉社、義美、台糖蜜鄰、新東陽……等，台灣便利超商密度全世界第2高，僅次於南韓，贏過日本。各家超商可以說都各有特色及擁護者，不過，他們都有一個一致被認同的共同點－「方便」。

台灣超商競爭激烈程度，可以從一條街上有2家～3家、一個社區路口有2家看出煙硝味，但是因為各有特色，所以也產生出各自的擁護者。例如，全家寄杯方便、小七領錢方便、超商免運選萊爾富、OK糕點好吃，甚至各家的咖啡、鮮食等也有各自的愛好者，由此可以看到超商的多元性與發展型態。

全家在科技概念2號店設立智能販賣機，採用非現金支付方式交易，靠手機就能購買商品。（圖／胡華勝攝）

事實上，台灣超商的發展歷經了近40年才有今天的樣貌，目前我們每天進到超商看到的便當、麵、三明治、壽司、飯團等鮮食、汽水、茶、豆漿、咖啡、瓶裝水等飲料、各式代數繳費、取件及寄送宅配、生活中大部分的生活需求都可以在這邊被滿足，因為滿足消費者的項目愈來愈多，這也提高了消費者對超商的黏著度，帶動超商的營收成長，以2019年整體便利商店業營業額高達3,316億元，就是一個再創歷年新高的記錄。

甚至，各家業者持續在改裝新型態的門市，如史奴比主題店、未來超商X-STORE、科技概念店及複合店型，發展自有品牌商品、異業結盟拉大戰線、發展電商服務等。統一超總經理黃瑞典就曾表示，展店可以愈來愈快，創新的複合店型是主要成長動能。全家便利商店董事長葉榮廷則提出，加快數位轉型的速度與廣度，擴大會員跨界生態圈，朝科技零售業發展，高人流的交通運輸型商圈也是全家攻城掠地的重點。

統一超商未來超商X-STORE除了主打無人化的服務，以電子支付就可以購物。（圖／胡華勝攝）

有分析機構指出，便利商店的價值的不再只是「便利」而已，更應應該要思考的是，如何針對不同族群需求，提供創新、差異性的服務與商品，目前也看到「創意策展」、「多元服務」、「科技應用」三個大方向。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)