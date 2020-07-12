台灣超商競爭之激烈可以由市場規模之大得到驗證，台灣便利商店的總營業額從2011年的2,401億元，2018年已經增長到3,217億元，2019年再攀高到3,316億元，根據經濟部統計處數據顯示，2019 年便利商店營業額呈現連續20年的正成長，規模來到3,300億元。

多元化的發展與凝聚集客力，也成為各家超商發展的重點，健康、生鮮與生活服務項目又為重心。舉例來看，2018年統一超商以結合美妝的複合店切入市場，同年推出結合咖啡、博客來、現烤烘焙「Big7」店、無人商店「X-STORE」，今年6月底推出結合7-ELEVEN、康是美、BEING fit 等3品牌的Simple-Fit概念店。

統一超商指出，複合店吸引了以前不會來7-ELEVEN的顧客，因此未來不需要3,000人才能養活一間店，只要一半的人就可以。以台南陽光城Big7門市來說，業績是當地一般門市平均的數倍、Big7水源門市挾有咖啡、閱讀、美妝、烘焙、超商等服務優勢，單日最高來客數突破 2,000 人。

全家外資千萬元打造的科技概念2號店，導入科技輔助，結帳、買咖啡等動作都可以透過簡單的操作自行完成。（圖／胡華勝攝）

過去有配合時令推出「城市櫻花季」主題店及限定商品，今年5月統一超商在台北善導寺捷運出口附近開了「史努比主題店」，連咖啡杯都是史努比主題，牆面有主題壁貼、店內有大型公仔、也販售主題週邊商品，內外充滿主題氛圍，同樣成為許多粉絲打卡拍照的熱點。

相較於統一集團的集團資源奧援，全家則靠自己走出自己的路，全家透過異業品牌合作推出多元商品與服務組合，滿足消費者生活大小事，異業品牌合作對象會囊括生鮮食品、圖書文具、美妝藥品、洗衣或叫車的生活服務及外送平台等。

另外一個賣點是自2018年開始打造科技概念1號店，2019年再砸千萬推出科技概念2號店，導入科技輔助協助店員日常工作，也就是主打人機協作，例如結帳、做咖啡等事項，可以由消費者與機器直接操作完成。葉榮廷表示：「全家跟科技的連結肯定會越來越深。」可以看到全家未來在店型的發展趨勢。

超商推出的集點活動結合卡通主題，不僅吸晴，也創造了加價購點數經濟，成為超商明星商品。（圖／統一超商提供）

去年，全家自從統一超商手上搶下台鐵25個車站、共32個據點的超商經營權，是台鐵16年來首度更換廠商，全家總經理薛東都表示：「像台鐵這樣的戰略商圈，有機會就會做。」像車站、學校這種半封閉式商圈，也是全家未來觸角要伸去的地方，而不同的區域、商圈，有因地制宜的策略，從在地需求來規劃店型。

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(中時電子報)