陳佩琪霸氣「選輸我養你」柯：會努力找工作

2024總統選戰還沒開打，各黨如何布局已引發討論，台北市長、民眾黨主席柯文哲是否出戰也引起關注。夫人陳佩琪提起柯文哲曾說，若沒意外，會參選2024的總統選舉，她認為夫妻之間本該相挺，更霸氣喊話「選輸失業了， 回來給我養就好！」

陳佩琪10日在臉書PO文提到，柯文哲會不自主地喃喃自問他的專科醫師證書還在不在？也會上網查詢近期有什麼視訊課程可以上，或許中年大叔也有失業的危機感吧！

柯文哲前幾天在專訪中表示，知道自己的從政之路延續不易。陳佩琪回憶起2013年底，兩人一起爬象山，柯文哲說想選台北市長，她忍不住從山頂一路笑到山腳，還惹得柯文哲不高興，說看不起他。

陳佩琪記得，柯文哲曾公開說過：「市長任期結束後，若沒意外，會參選2024的總統選舉」，這回沒再笑他了，想說都當完8年的台北市長了，參選總統也是合理，雖自己非從政之人，但看台灣目前的選舉態勢，也認同先生說的：「目前看似成功機會不大」。

至於有媒體報導，陳佩琪前曾公開為丈夫辯護，不會讓外人欺負、抹黑柯文哲的名譽。對此，陳佩琪表示，「說的我好像是什麼正義之師要出征一樣，呵呵，這不是夫妻之間該有的基本情義嗎？」結婚30年，或許甜蜜不似過往，但先生遇到困難也不至於到袖手旁觀，心存善念，盡力而為，「選輸失業了，回來給我養就好！」

陳佩琪透露，柯文哲常說「可做就做，無法度做就邁做（不要做），我也不會覺得怎樣啊！」聽到都會背了，其實她也是這麼想，可幫則幫，被打到受不了了，臉書關一關，就退隱山林囉！

對於夫人霸氣喊話，柯文哲受訪時笑說，若真的失業會努力找工作。媒體追問，找的工作是否是2024總統，柯文哲則回，「不要問那種題目」。

(中時電子報)