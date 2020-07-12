針對媒體報導，新北市長侯友宜昨日對行政院長蘇貞昌「攔車」、為蘇揆點頭全台中小學裝設冷氣致謝一事，新北市長侯友宜今天與桃園市長鄭文燦出席「新北X桃園 步道遊 淘心一起走」登山步道串聯活動時再度撇清，外界「實在是想太多了吧」，他說自己不是「攔路」而是「碰上」，「盡地主之誼」打招呼而已。蘇貞昌女兒、同行的民進黨立委蘇巧慧也替侯友宜緩頰，強調侯友宜與蘇揆打招呼是很自然的事，不要把互相合作說成是惡鬥。

蘇貞昌、侯友宜昨天都到新北市金山區參加活動，但因兩人出席地點不同，又被外界解讀是「王不見王」。只是，侯友宜結束金山區第一個行程後，立刻在前往石門路上「半路攔截」蘇貞昌座車，傳出驚動到蘇貞昌隨扈。侯當時還說他趕過來，「看到就攔你車，抱歉都讓你照顧」，蘇回「不會，不要這樣說，基層稱讚說（中小學裝設冷氣）有合作的地方」，兩人當場還暢談了一番全國中小學裝冷氣的話題。

侯友宜今日再被媒體追問此事，他喊冤大呼「哎喲！你們實在是想太多了吧」，並再度還原昨日過程。他解釋，因為先去金山衛生所新建工程動土，接著趕往石門行程，而且早規畫好，但前兩天交通部傳真通知蘇院長要到中角灣衝浪活動，也寄個邀請函給我，但行程已經排好了所以無法過去參加。因此他才會在開工動土時先請幾個議員先過去，他自己則與蘇貞昌打個招呼，他昨天是趕快趕去，在中角灣衝浪基地『碰上』蘇貞昌，不是他『攔路』蘇揆的車。

至於台北市長柯文哲昨天被問及此事，談到行政院會本來六都可列席，但因疫情暫停後來就沒恢復了，才會出現六都市長「攔車」的情形，侯友也對此做出回應。他說，疫情後行政院會再整體考量，能夠在院會多個溝通管道對六都是好的，但大家不要想太複雜，他其實就是禮貌性打招呼，中央長官到新北市，他身為地主而且剛好在旁邊，就該過去打招呼，他並且說，中角灣衝浪基地是中央地方一起合作的成果，過去說聲謝謝也是人之常情。

新北市與桃園市歷年持續對於市內登山步道進行勘查、修繕及維護，並於今年完成樹林區、鶯歌區與龜山區間之山林步道整建修繕，串聯起兩市交接處的「大棟山」、「望湖山」及「福源山」步道系統。登山景點包含百年大榕樹、鶯歌石、大棟山405三角點小百岳及青龍嶺三角點，可俯視新北市樹林區、鶯歌區及桃園市龜山區的全貌，視野遼闊，可遠眺臺北盆地與林口台地的繁華市景。兩市為推廣步道旅遊，今天也在兩市交接處的百年大榕樹廣場聯合辦理 「O2gether新北X桃園 步道遊 淘心一起走」，侯友宜與桃園市市長鄭文燦到場與兩市登山團體共同推廣山無界限的旅遊模式，希望以跨域串聯、低碳、近山三大主軸，透過跨域合作的理念出發，藉由兩市步道的串聯提供近山新遊程，推廣遊山旅遊模式，創造城市新聯結。

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(中時電子報)