家樂福開賣中衛7色口罩，這次共有64間量販店供應，然而昨晚天母店門口，就已出現長長夜排人龍，原來，該店獨賣秘密武器，許多民眾昨(11)日不惜犧牲睡眠，在店門口徹夜排隊，只為了搶購全台限量25盒的「青蘋綠」色。

家樂福天母店，獨步全台開賣青蘋綠色的口罩。(圖取自中衛官網)

有網友在臉書社團「口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流」發文表示，「家樂福天母店已啟動夜排模式，想去買的人可以參考一下。」貼文下方引起熱議，也讓網友看傻眼，直呼：「太誇張了，這些人瘋了嗎？」

業者表示，全台限量25盒的「青蘋綠」就在天母店，前25位民眾都指定要青蘋綠，依序才是炫霓紫、酷黑。原本預計今早9點開賣，沒想到號碼牌早已在8點40分時發放完畢，比預計的提早了20分鐘，看來限量「青蘋綠」色的魅力不可檔啊！

網友也紛紛留言表示「救人喔，排隊成流行喔」、「想起那一年在ibin搶演唱會門票的日子。」、「有需要這樣嗎？」、「無欲則剛，大概就是說這個吧XD」、「真的有點超過了，別被口罩控制人生呀！」、「還以為周年慶搶福袋呢！」

(中時電子報)