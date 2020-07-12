據中央氣象局統計，今天中午12點19分台北溫度突破38度，為全台最高紀錄，氣象局也針對全台11縣市發布高溫警報，提醒民眾午後仍有發生38度極端高溫的可能。

氣象局指出，受到太平洋高壓及西南風沉降影響，新北市、新竹縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、高雄市、宜蘭縣、臺東縣地區及花蓮縣縱谷今天中午已發布高溫警報的橙色燈號，有出現38度高溫的可能，

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中提到，今日至周六的天氣狀況，他指出這段時間台灣持續在太平洋高壓的西緣，低層盛行偏暖的西南風，中層則有微弱「太平洋高壓脊」的沉降氣流，帶來持續高溫的條件。

因此今日各地區晴朗酷熱、紫外線強，吳德榮提醒，最高溫約落在36、37度左右，地理環境較特殊的盆地、縱谷，仍有升至38度以上的機率，要注意防曬、防中暑。

(中時 )