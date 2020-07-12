台中市太平枇杷專區猴滿為患，猴群破壞農作日益嚴重，台中市議員張玉嬿要求市府協設防猴電圍網，卻因屬林班地難獲補助，在同黨籍立委何欣純立委協調林務局專案辦理，張玉嬿盼市府農業局可儘快提出計畫書，早日架設約1.2公里電圍網，遏止猴害。

太平大湖桶枇杷專區品是台灣知名的杷枇產區，但猴害卻逐年增加，農友數度向張玉嬿陳情指出，獼猴群快速繁殖，枇杷農深受猴害所苦，各種驅猴法如放鞭炮、沖天炮或製造噪音等，都無法見效，猴群防不勝防，農民損失慘重。

張玉嬿表示，大湖桶地區果園被彌猴上下夾攻「搶收」，不僅是枇杷，夏日的龍眼也被猴群肆虐，目前最有效的防猴措施是架設電圍網，曾向市議會提案要求補助架設，惜因屬林班地果樹區，未納入補助範圍，有待中央協助。

在立委何欣純介入與農委會、林務局和市府官協調後，目前已確認枇杷專區猴害嚴重、農損頻傳，何欣純認為，應以農民人身安全、農作收益優先，補助架設高電壓、低電流的電圍網，既不會造成人獸受傷，卻能有效防止猴群侵門踏戶偷吃、破壞。

何欣純說，將由市府農業局向林務局提出申請，專案辦理電圍網補助，獲核定後再委託太平區農會辦理，由產銷班共同架設，預計長度約1.2公里，預計下周擇日實地會勘認範圍，希望更有效阻擋猴群危害農作；張玉嬿則說，要求農業局二周內提出計畫書，儘早架設。

(中時 )