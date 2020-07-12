嘉義市長黃敏惠踢球，為足球社區聯誼賽開球。（嘉義市政府提供）

嘉義市長黃敏惠為足球社區聯誼賽的球員加油打氣。（嘉義市政府提供）

嘉義市西區體育會12日在港坪運動公園舉辦嘉義市足球社區聯誼賽，65隊712人報名參加，猛男組、美少女組、幼兒組都有，全齡動起來踢球樂活，嘉義市長，為比賽開球。

黃敏惠說，運動要生活化、普及化，人人有良好的運動習慣，有益身心健康，促進社會和諧，足球考驗選手的反應力、耐力及團隊合作，必須有扎實訓練，是很好的親子運動。

足球聯誼賽採5人制，有社會男、女組8隊、少年男、女組30隊；足球PK賽有猛男組8隊、仙女組4隊、稚齡組8隊、幼兒組7隊，場外還有現場報名抽籤的趣味競賽體驗營，讓觀賽民眾腳癢也可以下場踢球趣味一下。

市府教育處表示，這項足球社區聯誼賽是6月13日東區足球社區聯誼賽、6月14日西區足球社區聯誼賽選拔出來的菁英選手，足球需要極快反應與團隊合作，不分年齡、性別，也沒有體型限制，值得推廣的運動項目，市府將於9月24、25日舉行市長盃Futsal足球錦標賽。

(中時 )