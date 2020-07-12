延續賽馬政策？邁酸韓:香港馬會打槍2次

週六藍綠兩位高雄市長候選人依舊忙跑行程，國民黨李眉蓁收到里長陳情，來到自己的選區左營曹公圳，看看灌溉溝渠地基掏空的情況。不過同一天，陳其邁則是到橋頭的馬術學校出席開訓典禮，外界就聯想到，韓國瑜的賽馬政策是否延續？陳其邁酸說已經被香港馬會打槍兩次，李眉蓁則認為只要能促進高雄觀光，都應該要大力推展。

國民黨高雄市長候選人李眉蓁，帶著同黨議員來到左營曹公圳看灌溉溝渠，因為從溝壁就看得出來，，地基空了一大片，泥沙流失讓當地住戶好恐慌。

「一下雨喔，這裡滿水位，這邊會從這個水溝灌出來」，居民一看到李眉蓁，站在對岸就拉開嗓子陳情，就怕再掏空，鄰近建築都變危樓，希望儘快處理。

李眉蓁：「剛剛大家有看到，狀況是還滿嚴重，因為今天是禮拜六，我今天就急著來看看，想說禮拜一再來處理這件事情，想說做個臨時突擊，來看看有多嚴重，為什麼水利局放著，為什麼不處理。」

剛好是自己市議員選區，李眉蓁跑選戰行程兼做選民服務，而對手陳其邁，則是到橋頭參加馬術治療課程的開訓典禮，還趁機重提昔日對手韓國瑜的賽馬政見，再狠酸一遍。

陳其邁：「政策要經過務實的計畫才提出來，這樣會比較好，賽馬場的問題已經被香港馬會打槍兩次，高雄市她必須根據他自己的優劣條件，來做全面性的，不管是發展港灣城市、地理環境優勢向國際行銷，這才是大家喜歡來高雄的原因。」

李眉蓁：「只要可以促進觀光都可以大力推展，主要主軸，後疫情時代有報復性觀光，怎樣準備高雄可以承接。」

對於賽馬政策是否延續，李眉蓁並未正面回應，不過從藍綠兩黨候選人，對於賽馬議題的反應，就知道韓國瑜即使下了台，影響力依舊在。

(中時電子報)