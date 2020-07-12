新北市長侯友宜今（12）日上午至永和區文化路視察道路坍塌災情，侯友宜表示，經過1天多連續灌漿，目前地基已相對穩定，66戶結構沒有危害，由於灌漿速度沒那麼快，所以會耽誤一點時間，還要將管線恢復，預計最遲周四讓住戶全部搬回來。

侯友宜說，帶給民眾困擾與生活不便是事實，所以區公所與市民溝通，有困難、需要協助的，我們會全力協助，孩子念書及生活上需要的必需品，立即來提供；至於後續的賠償問題，請法制局和建設公司、市民協調，讓市民得到滿意的賠款，讓這幾天帶來的傷害，都能夠得到適時賠償。

侯友宜表示，法令的規定上限就是罰建商9萬，但我們不是以罰他9萬為目的，最重要的要建設公司負起所有的賠償責任，包括這幾天所有住戶的損失，以及事後房屋鑑定、住戶安置及未來的修補，新北市政府有監督的責任與義務，所以要求建商一定要做好，市府團隊會全力協助市民向建商求償。

侯友宜指出，目前根據調查，工地在施做過程雖有按照程序，但挖到地下室造成這種結果，建商還是要負起所有責任，不管是不是過失，建商都要扛起責任，建商也表示願負起責任，希望在良好的溝通下，對帶給市民困擾，要給予適時的補償。只要民眾受到驚嚇、受到波及，雖然不在66戶內，只要周遭有鄰損，都要建商負起責任。

(中時 )