國軍漢光36號演習，預演精彩影片。(影/國防部授權提供)

國軍「漢光36號」實兵演習將於13日起一連展開5天，但日前卻遭民進黨智庫副執行長吳怡農說演習是秀，國防部長嚴德發當時出面駁斥，蔡英文總統也直言，此說法不妥。為重振國軍形象，國防部今天釋出一段操演精華影片，用行動證明中華民國國軍是最強的軍隊。

國防部今提供影片表示，國軍嚴格訓練的腳步，絕不停歇；戰力提升的信念，永遠堅定。國家安全重任在國軍的肩上，誰也擋不住國軍守護家園的決心。並指出，面對敵情威脅，踐履軍人捍衛國家安全的職志，並肩作戰攜手迎接任何挑戰，用行動證明中華民國國軍是最好的軍人，最強的軍隊，是國家安全最可信賴的靠山。

空軍軍機 彈艙投彈畫面。(圖/截自 國防部影片)

影片中則可見，海軍陸戰隊AAV7兩棲登陸車搶灘登陸、海軍濟陽艦艦砲多次快速射擊，陸軍M60A3坦克馳騁沙場，M110A2、M109A2自走砲及M155、M105榴砲等重型火砲射擊，空軍IDF、F16戰機緊急起降。甚至還有軍機彈艙投彈視角。

據國防部公布演習期程指出，蔡英文總統16日將親自校閱三軍聯合反登陸作戰實彈演習。軍民聯合防空萬安43號演習則訂於7月14日，9月14至18日進行電腦兵棋對抗演練。

(中時電子報)