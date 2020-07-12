周思潔本周上POP Radio《幕前幕後偷偷看》節目暢談發行專輯初衷與舉辦演唱會構思秘辛，節目單元要來賓分享想對誰偷偷說的一件事或一句話，周思潔誠實表示，想對自己四十多年前的初戀情人說：｢謝謝你曾經愛我！｣也坦承自己幾乎每個禮拜都會夢見他，對於初戀特別難忘，也特別感謝他。

周思潔所有的才藝啟蒙都來自於初戀男友，而且每項才藝都是有專業認證，例如像她去學插花，她24歲就拿到東西洋插花的認證資格，也要她學古典鋼琴，學習許多正向的事物與觀念，這些也影響她許多，她也視他為人生的老師，讓她日後碰到許多困難也都能因學會很多東西在日後一一派上用場，遇到挫折更能正向思考面對渡過，念舊惜情的周思潔一說出這段也讓主持人toto大呼感動。

睽違歌壇24年，周思潔對於自己的新專輯《傻傻的花》回歸之作非常慎重，不惜下重本也要給歌迷最好的，她笑說整體專輯連宣傳預算花費超過八位數，而且第一位數字不是一，讓主持人toto驚呼周姐真是不惜重本打造專輯，羨煞現在發行專輯的藝人。

周思潔原本預計8月舉辦的演唱會也因為疫情延期，為了讓各地歌迷都能前來，也為了充分準備，配合場地時間延至明年，演唱會將在Legacy舉辦，她不僅已準備為了開場與10位舞者共舞而加大舞台，更要變換六套服裝，甚至訂了專屬製麥克風，把小巨蛋規格帶到了Legacy，她笑說自己《傻傻的花》專輯應該有個別名叫傻傻的花錢。更多精彩的訪問都在本周日下午六點《幕前幕後偷偷看》節目中。

周思潔在toto節目中，大方表達對初戀情人的感謝。（台北流行廣播電台提供）

周思潔在toto節目中，大方表達對初戀情人的感謝。（台北流行廣播電台提供）

(中時 )