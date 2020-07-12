在2016年臉書創辦人祖克伯（Mark Zuckerberg）曾經PO出一張以膠帶貼住筆電的照片，主要是為了防止駭客入侵，拍下正在使用電腦時的模樣，而蘋果則是警告用戶，如果使用攝影機保護蓋，很有可能對Macbook造成損傷。

為了提升生產力，目前市面上的筆電大多都配置攝影機，以利開會使用，不過曾經有駭客入侵筆電鏡頭導致用戶隱私外洩，因此許多用戶會以鏡頭保護蓋、便利貼或者是膠帶貼住鏡頭。

蘋果近期對用戶提出警告，指出如果以護蓋遮掩鏡頭將會使「環境光感測器」無法作動，也會導致「原彩」功能無法運作；官方建議如果要擋住鏡頭，要選擇厚度0.1mm的遮蔽物，但仍建議不要使用。

官方指出，如果擔心隱私問題，在「系統偏好設定」裡可以允許／拒絕應用程式使用攝影機，而Macbook的攝影機在作動時，鏡頭旁會有綠色的指示燈亮起，用戶可以依此判斷。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)