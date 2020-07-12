針對外傳，前新北市長朱立倫明年極有可能參選國民黨主席，因此與也想爭取連任的國民黨主席江啟臣互有心結，江啟臣今天受訪時表示，外界「真的都想太多」，他還說，自己昨天還跟朱立倫在一起，暢談國民黨如何得到更多年輕人支持、改革及高雄補選等，朱也承諾要趕快找時間下來幫國民黨高雄市長參選人李眉蓁輔選，並沒有所謂的兩人角力。

江啟臣今天陪李眉蓁在高雄跑行程，上午陪李眉蓁到三民區松江市場掃街拜票，再與李眉蓁及國民黨高雄市議長參選人曾麗燕等人參拜玉皇宮、訪視幸福川，下午到大樹區與當地青年交流。

江啟臣說，民進黨從陳其邁落選後就開始動作，且是整個國家機器在動，但國民黨6月6日後才開始，完全是不對等的戰爭，但他還是有信心，全黨整合好了要對抗國家隊！，李眉蓁也說，對手有國家隊支持，但國民黨是「高雄市民說的對」沒有在怕。

江啟臣表示，高雄市長補選的輔選時間很短，民進黨刻意把補選時間壓縮到不2個月，這次是40天左右的選戰，一切幾乎是從簡、從速，最重要是要得到市民的支持與認同，李眉蓁團隊目前有些想法，黨部也將全力配合，也會挑適當時間舉辦成立大會。李眉蓁則表示，她的競選總部確定設在國民黨高雄市黨部，這次想改變一下總部風格與年輕人更接近，總部應該在7月中成立，將以最簡便的方式，希望趕快上手。

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(中時電子報)