智能無人機能將飛行數據自動傳上雲端，讓環保局同仁於遠端掌握現場狀況。（陳育賢攝）

有鑑於7月起進入稻作收割期，為防止民眾自行燃燒稻草造成空氣汙染，新竹市環保局祭出智能全自主化無人機升空巡邏，執法方式從平面2D變空中3D，跨越地形障礙並提升2倍效率，守護城市空氣品質。

市長林智堅表示，市府為替竹市守護空氣品質，今年特別與中光電智能機器人公司（CIRC）合作，由該公司提供創新的智能無人機，執行智慧稽查，無人機不需人為操控，不受地理限制，可擴大巡視範圍並具高機動性，執法方式從2D升級3D，大幅提升空汙稽查效率。

環保局長江盛任指出，每年稻作收割期易出現露天燃燒農地案件，影響空氣品質，今年除加強宣導民眾避免露天燃燒，也在1期稻作收割期，針對露燃熱區採科技執法以無人機巡查，近日正式起飛巡邏後，總飛行距離目前已超過40公里。

他指出，全自主化智能無人機與傳統無人機完全不同，是以「自動預排路徑規畫」的方式執行，可排程飛行並從遠端即時監控，智能無人機續航力約半小時，電力不足時還可自行返回指揮車上充電。

環保局近期並規畫於竹市1期稻作區域，執行熱區重點稽查，包括頭前溪、新莊車站周邊及香山等處，全面監控露天燃燒行為，同仁於辦公室即可進行同步的遠端監控，透過即時空拍畫面掌握汙染現況，稽查人員可及時出動，遏止汙染面積擴大，守護民眾健康。

(中時 )