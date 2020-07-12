沒想到奧蘭多復賽還沒開打，「綠衫軍」塞爾提克就先預告頭號球星肯巴沃克進行「負荷管理」！塞爾提克總教練史蒂文斯12日受訪時表示，由於沃克左膝傷勢還沒完全復原，前幾場復賽可能將有上場時間限制，幸好一切都為保險起見。

「我們將會利用還沒有開始復賽的這段時間，努力幫助沃克從膝傷當中復原，」史蒂文斯說，「他在前幾場復賽將有出場時間限制，目標是在季後賽開打前取消這些限制，我們會對沃克採取非常緩慢的計畫，藉以確保他能增強膝蓋狀態。」

畢竟肯巴沃克在塞爾提克的地位相當重要，他本季場均21.2分、4.9助攻與4.1籃板，投籃命中率4成21，儼然是綠軍場上的指揮官，但在今年3月NBA宣告無限期停賽前夕，他的左膝感覺不適，雖經過4個月休養，至今還沒完全康復。

目前塞爾提克本季取得43勝21敗、排在東區第3，可是他們堪稱這次新冠疫情影響最小的球隊，因為他們陣中大多數都是年輕球員，先前坦承確診的史馬特，如今也都康復隨隊抵達奧蘭多，接下來就看肯巴沃克何時可以真正擺脫膝傷了。

(中時 )