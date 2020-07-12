陳其邁競選口號主打「光榮投3次、2年拼4年」。（袁庭堯攝）

陳其邁競選團隊制服為丹寧襯衫設計，強調年輕氣勢。（袁庭堯攝）

陳其邁競選總主打流線設計。（陳其邁競選團隊提供／袁庭堯高雄傳真）

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁12日成立競選總部，競選口號主打「光榮投3次、2年拼4年」。陳其邁表示，蔡英文總統曾說他是最適合人選，未來會請總統、行政院加大、加速幫助高雄。

「我陳其邁，準備好了！」陳其邁說，2018年輸了高雄市長的選舉，經過了一年多的紛紛擾擾，市民已經用選票證明自己是這座城市的主人，8月15號是高雄重開機的日子，也是產業、經濟、就業、重大建設大步邁前的日子。

競選總部成立大會上，前行政院張俊雄、總部幹部榮譽主委管碧玲、主任委員許立明、總幹事趙天麟以及同黨立委、議員們都現身助陣，同款丹寧襯衫制服一字排開展現年輕氣勢，眾人還一齊擺出超人飛行的姿勢。

總部表示，「光榮投3次」指的是今年1月總統大選、6月市長罷免投票及8月15日市長補選。「2年拼4年」是表示陳其邁會1天當2天用，用2年任期拼出4年政績。

陳其邁強調，這一次將會用更謙卑的心情、更努力的態度、更堅定的勇氣，贏回市民的信賴。

陳其邁還說，蔡英文總統在他接受民進黨徵召的時候曾說，他是能夠兌現蔡英文對高雄承諾最適合的人選。從2017年到2020年，中央已經總共補助高雄達到1759億。要解決就業、要產業升級、要加大高雄建設的政策，都需要中央和地方密切來合作。

陳其邁表示，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌會在不同的造勢時間、場合來高雄助陣，也希望他們加大、加速來幫助高雄，在下一波的城市轉型裡面，讓高雄更好。

對於接下來的行程安排，陳其邁透露，最重要的工作是和市民接觸，他特別要去偏鄉，天涯海角都要去。要跟所有市民朋友，共同討論高雄的美好未來。

(中時 )