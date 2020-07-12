國民黨高雄市長參選人李眉蓁12日上午在黨主席江啟臣等人陪同下，前往三民區玉皇宮參拜。（林雅惠攝）

高雄市長補選投票日將於8月15日登場，各方人馬爭取時間積極拜票，國民黨高雄市長參選人李眉蓁12日上午在黨主席江啟臣陪同下，走訪三民區知名的松江市場、玉皇宮與幸福川等地，江啟臣表示，國民黨已整合好了來對抗國家隊，李眉蓁強調，對手有國家隊支持，國民黨是「高雄市民說的對」。

李眉蓁與江主席等人在松江市場連袂掃街拜票，儘管三民區被視為綠營票倉，但現場民眾仍不斷呼喊「加油」、「當選」，有民眾豎起大拇指或爭相與李眉蓁熱拍照，還有一位大姐看到李眉蓁一行人造訪而感動落淚，展現高人氣。

記者問李眉蓁，去綠營大本營三民公園有沒有壓力？李眉蓁表示，高雄市民都是他們的選民，不能貼標籤，你說三民區比較偏綠，但剛才有一位大姊看到她們哭了，所以她覺得不應貼標籤，對手有國家隊支持，她們是「高雄市民說的對」。

被問到一直打主席牌，是否代表選情緊繃？李眉蓁強調，現在國民黨上下團結一條心，對手是國家隊全力打這場選舉，她們則是上下團結一條心。

至於民進黨已整合很好來輔選陳其邁，國民黨是否已整合好，江啟臣說，民進黨是從陳其邁落選就開始做這樣的事，所以當然整合好了，而且是整個國家機器在動；國民黨則是靠黨內上下團結，黨中央與地方共同合作，在6月6日後才開始，所以這完全是不對等的戰爭，但他們還是有信心。

被問競選總部何時成立？李眉蓁說，應該是在7月中旬，而她的競選總部確定在國民黨高雄市黨部，她強調，因為之前的STYLE跟年輕人比較不一樣，這次想要改變一下。

(中時 )