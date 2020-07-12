飢餓30不忘向醫護人員致敬！台南市米蘭時尚髮型連續11年響應飢餓30，今天召集150名員工一同跳飢餓Dancing，7／14-8／15期間旗下24家分店內設置愛的角落，邀顧客與民眾捐款響應飢餓30人道救援行動：為感謝醫護人員辛勞防疫，總裁許漢宗也宣布全台24間分店7月14日至8月29日憑證預約免費享有「魔幻米蘭方案」洗髮、脈衝SPA及造型服務（原價1200元），採事先預約，預約電話：0800-601-490。

米蘭時尚髮型自2009年起迄今，連續11年響應飢餓30。許漢宗表示，每年響應飢餓30已是米蘭時尚髮型的公司文化與傳統，7月14日至8月15日期間，公司將舉辦員工飢餓體驗活動，並結合24周年慶公益活動，於全台24間分店設置「愛的角落」，透過愛的麵包捐款箱，邀請顧客與民眾捐款，一同關懷國內特殊景況家庭，捐款響應飢餓30人道救援行動。

今年上半年全台籠罩在新冠肺炎疫情下，為感謝醫護人員在防疫期間的辛勞，米蘭時尚髮型全台24間分店也推出向醫護人員致敬方案，為辛苦防疫人員獻上實質的回饋與感謝。

台灣世界展望會南區辦事處林惠君主任說，今年因應疫情改變活動型態，邀集相關單位以跳舞的方式上傳臉書，串連各地愛的能量。目前有米蘭時尚髮型、衛福部台南醫院、瀛海中學等單位以跳舞響應疫情下的飢餓30宣誓體驗。

(中時 )