Intel近日發布Thunderbolt 4的標準規格，雖然與Thunderbolt 3傳輸速度相當，但如果要取得Thunderbolt 4認證必須符合USB 4標準規格、DP影像傳輸、PCI-E等標準。

Thunderbolt（雷電端口）是Intel與Apple共同開發的項目在USB3.1規格出來之前，雷電端口的優勢無人能取代，不過除了蘋果之外的廠商若要使用雷電端口都須取得認證，並繳納專利費用，一直到2019年Intel才免費開放雷電端口標準，不過仍須通過Intel認證。

Thunderbolt 4的標準規格必須有40Gb／s的速度；並要支援2個4K螢幕輸出或者是1個8K螢幕輸出；PCI-E的頻寬只少32Gbps；支援4組Thunderbolt 4接口，其中1個接口還要能為電力需求100W以下的筆電充電；連接Thunderbolt 4的裝置，還要有喚醒、睡眠的功能等。

Intel對於Thunderbolt 4的標準規格認定。（圖／翻攝自Intel）

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(中時電子報)