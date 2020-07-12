KTV酒客不滿有包廂太吵，踢門起糾紛，梁男及顏男2人發生口角拉扯被送辦。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

台中市自由路錢櫃KTV今天凌晨發生酒客爭執口角事件，30歲梁姓男子到櫃台辦續時，行經某包廂時覺得很吵，心生不悅而動腳踢包廂門，包廂內顏男開門探視，雙方一言不合發生口角拉扯，經店家通報，警方到場處理，雖雙方互不提告訴，但警方帶回2人調查，並依《社維法》送辦。

台中市中區自由路錢櫃KTV凌晨2時10分許，發生酒客糾紛，第一分局繼中派出所接獲店內通報，派出10多名警力到場處理。據了解，梁男與朋友在KTV內包廂唱歌，因買單時間即將結束，而到櫃檯要再續時2小時，行經某包廂時，不滿該包廂太嗨吵雜，用腳踢包廂門，24歲顏男開門探視，與梁男發生口角糾紛，雙方發生肢體拉扯。

經店家通報在KTV大門附近守望的繼中所警力，通報線上警網，10多名警力到場並排除雙方糾紛，梁及顏兩人並未有明顯傷勢，且互不提告，警方將他們帶回派出所調查，並依《社會秩序維護法》送辦。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )