電影《逆者》前導海報。（翰森娛樂提供）

《逆者》預告片。

台灣首部職業綜合格鬥紀錄長片《逆者》由導演陳文良執導，記錄主角黃育仁從原本從事金融業，卻願意放棄高薪，一心踏上格鬥家這條路的故事。電影海報主視覺12日首次曝光，由一匹狼和冰冷、孤單等元素中，加上暗色系風格，以及冬天的樹林為背景，陳文良表示視覺構想源自於黃育仁的人生思維，以及他所選擇的生活型態為出發點，勢將反骨進行到底。

黃育仁大學唸企業管理，畢業後曾在台灣從事金融業，當時就有不錯的薪資報酬，也利用下班時間健身、練武術，不過因為想做點不同的事，讓他毅然決然踏上格鬥家之路。黃育仁表示，若以動物來形容自己的話，會是一匹白狼，象徵自己在人生中作出的選擇，「在主流的華人社會價值觀來看，是非常不被認同的，且反骨的。」

《逆者》榮獲第8屆華人紀錄片最佳提案獎，海報呈現狼的腳印出現在雪地上，象徵孤獨和決心，知道目的地就在前方，不過即使陽光從樹的頂端撒下，也照不出路的盡頭，和黃育仁身為格鬥家，時常準備應戰、充滿自信的表情相互呼應，而將人物安排在左側，則呼應了「革命」與「不順從」。

另外，整體呈現的氛圍隱喻旁人眼光中，只看到他在格鬥路上充滿許多「負面眼光」，像是認為他選擇了一條「不賺錢」的路，但對黃育仁來說，他的內心散發光芒，表示「這是我生命的熱情所在」，因此整張海報中，僅有片名使用鮮豔顏色。電影8月7日在喜樂時代影城（南港、永和）獨家放映。

(中時 )