承租人債務糾紛，租車公司車輛遭砸車窗碎車體凹。（平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真）

承租人債務糾紛，租車公司車輛遭砸車窗碎車體凹。（平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市一家車輛租賃公司在網路上po出一張車子玻璃破碎且車身滿是凹痕毀損的車輛照片，表示汽車只吃汽油，不吃「慶記」也不吃榔頭，呼籲車輛承租人一定要好好愛護使用車輛，文章一出，讓網友紛紛好奇是發生了什麼事，導致車輛有如此慘狀。

而這起車輛毀損案件發在6月29日，車輛承租人為一名21歲游姓男子，他疑似無業，平日靠與親友借貸金錢維生，他向一名24歲羅姓友人借了1萬8000多元，羅男多次催促還款不成，在29日上午，雙方在平鎮區陸橋南路巷弄內相約談判，雙方一言不合，羅男持榔頭猛敲由男所承租的白色車輛導致毀損。

平鎮警方表示，案發後3小時已通知羅姓嫌犯到案說明，並於6月30日依毀損罪將羅男函送地檢署偵辦，而車輛上疑似彈孔的痕跡，經採證後為榔頭另一段尖銳面所導致，並非租車公司在網頁上所提到的「慶記」。而游男因為向租車公司租車遲遲不還，也遭該公司向桃園警分局報案侵占，最後該車才物歸原主。

警方也呼籲，如有財務糾紛，請尋求正當法律途徑處理，切勿以暴力、脅迫私自處理，避免涉法。

(中時 )