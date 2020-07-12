「同心31號」演習

國防部令：

一、「同心31號」演習動員召集令於民國109年7月12日12時生效，受領下列「教育召集令」所列動員符號之後備軍人，於7月13日8時向指定地點報到：

（一）精誠動員甲字第250406號。

（二）精誠動員甲字第250407號。

二、受領下列「徵購徵用書」所列動員符號，依徵購徵用書指定時間向指定地點報到：

（一）精誠動員丙字第052101號，精誠動員丁字第031501、031601號。

（二）忠義動員丁、己字第013701號。

（三）仁愛動員丙、己字第043201號。

（四）忠信動員丁字第031502、046001、052101號。

（五）衛國動員丁字第052102號。

三、陸軍汽車基地勤務廠（新北市正道工業公司）、陸軍航空602旅（漢翔公司）、陸軍步兵104旅、臺中聯保廠（臺中市佳隆汽車修護公司）、海軍左營後勤支援指揮部（臺船公司）、空軍第一後勤指揮部（亞航公司）、軍備局生產製造中心第205廠（桃園市名佳利金屬公司）之動員工廠，依軍需工業體系轉換、搶修程序及時限實施作業。

(中時 )