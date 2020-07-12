更新內容13:40）宜蘭壯圍鄉美福路今天中午11時許發生一起死亡車禍，1部雙載機車在等紅燈時，遭1輛貨車疾速衝撞噴飛40公尺，當場造成1人死亡，1人命危送醫，警正在釐清肇事原因。

車禍發生地點在宜蘭縣壯圍鄉美福路2段與國道5號側車道路口。（讀者提供／李忠一宜蘭傳真）

據了解，小貨車是沿191線側車道往北行駛，但疑因車輛故障，追撞正在停等紅燈的電動機車，2名移工傷勢嚴重，由救護車送往醫院急救，1名移工宣告不治，另1名移工急救中，肇事的貨車駕駛並未酒駕，車禍發生原因由警方釐清中。

(中時電子報)