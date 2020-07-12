宜蘭移工雙載機車等紅燈 遭貨車疾速「撞飛40公尺」1死1命危 13:292020/07/12 中時電子報 張國欽 、 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 肇事的小貨車車窗破裂，車禍發生原因由警方釐清中。（讀者提供／李忠一宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 更新內容13:40）宜蘭壯圍鄉美福路今天中午11時許發生一起死亡車禍，1部雙載機車在等紅燈時，遭1輛貨車疾速衝撞噴飛40公尺，當場造成1人死亡，1人命危送醫，警正在釐清肇事原因。 車禍發生地點在宜蘭縣壯圍鄉美福路2段與國道5號側車道路口。（讀者提供／李忠一宜蘭傳真） 據了解，小貨車是沿191線側車道往北行駛，但疑因車輛故障，追撞正在停等紅燈的電動機車，2名移工傷勢嚴重，由救護車送往醫院急救，1名移工宣告不治，另1名移工急救中，肇事的貨車駕駛並未酒駕，車禍發生原因由警方釐清中。 (中時電子報) #貨車 #機車 #宜蘭 #雙載機車 #等紅燈 也許您會感興趣 推薦閱讀 HINO五噸自排貨車全新上市 買車送尿素限時實施中 12:062020/07/08 汽車情報-汽車新聞 刺激觀光四方案 瘋玩宜蘭獎很大 04:102020/07/09 地方新聞 11：24花蓮近海規模4.8地震 花蓮、宜蘭最大震度3級 11:312020/07/09 生活 被猛按喇叭狂逼車 貨車司機下車後劇情神展開 12:282020/07/09 日常 基隆仁愛市場周邊水溝積水易滑 市議員喊改善 14:442020/07/09 生活 貨物稅退稅 個人免所得稅 04:102020/07/10 金融．稅務 小貨車洗牌 5噸車將躍主流 04:102020/07/10 產業．科技 加碼通行費防塞 宜蘭人喊不公平！民眾罵翻 國5變有錢人專用道 04:102020/07/10 生活新聞 新北、宜蘭連線 行銷黑鮪魚 16:102020/07/10 生活 烤漆塗裝廠暗夜偷倒廢液 神岡廢耕農地變牛奶田 18:072020/07/11 社會 社會熱門新聞 計程車活春宮！短裙女後座「忘情吞吐」 男主角疑大有來頭 - 社會 花蓮師生畸戀 女師與國三男夜奔七星潭野戰3回 - 社會 抓到了！印尼女移工染愛滋啪4男 墮胎不成還全台趴趴走 今晨桃落網 - 社會 計程車活春宮瘋傳！桃色男主角慘了…一夜損失17億 - 社會 姊夫弟媳搞不倫 綠光姊弟衝摩鐵破門抓狂了…弟媳穿女僕裝 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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