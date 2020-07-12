油價漲勢延續，中油、台塑化宣布國內各式汽油價格每公升調漲0.1元，柴油不調整。調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升22.3元、95無鉛汽油每公升23.8元、98無鉛汽油每公升25.8元、超級柴油每公升19.6元。

此外，台塑化13日凌晨1時起，參考零售價格為92無鉛汽油每公升22.3元、95無鉛汽油每公升23.7元、98無鉛汽油每公升25.8元、超級柴油每公升19.4元。

中油表示，沙烏地阿拉伯調高8月售予亞洲客戶各級原油訂價條件，並帶頭落實減產協議等因素影響，帶動國際原油價格緩步上揚；本週調價指標7D3B週均價從每桶42.24美元上漲至43.32美元，臺幣兌美元匯率升值0.032元，國內油價依公式計算漲幅為1.96％。

影響所及，按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.6元及0.7元。經考量亞鄰最低價限制，本週汽油僅調漲0.1元，柴油不調整；另0.5元及0.7元由中油吸收。

產油國家4月達成協議干預市場，是石油市場能夠從全球大流行疫情當中恢復穩定的重要關鍵。不過，擔憂美國疫情嚴重將衝擊需求，紐約商業交易所（NYMEX）8月原油期貨7月9日收盤下跌3.1％，成為每桶39.62美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油下滑2.2％，成為每桶42.35美元。

阿拉伯聯合大公國的國有石油企業阿布達比國家石油公司計畫8月起將提高石油出口量，因石油輸出國組織及俄羅斯等其他參與減產協議的產油國（OPEC+）8月起預期將依計畫放鬆減產力度的影響。OPEC+當前減產量為970萬桶/日，根據此前協議8月至年底減產量將削減為770萬桶/日。阿布達比國家石油公司探明石油儲量1370億桶，為世界第四大。

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