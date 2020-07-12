嘉義市消防隊員用塑膠袋成功取出玉鐲。（嘉義市消防局提供）

賴小姐卸下玉鐲，手變輕鬆了。（嘉義市政府消防局提供）

賴姓女子戴一只玉環22年，近年來感覺變緊了，卡在手腕卻拿不下來，12日實在疼痛難忍，到嘉義市政府消防局第一大隊湖內分隊求助，消防隊員用隨手可得的塑膠袋、沙拉油把玉 鐲滑出來，幫她解除手腕的緊箍咒。

年約50歲的賴小姐今天上午11時許，眉頭緊蹙，到消防隊求助，她說，戴了22年的玉鐲很漂亮，但2、3年前開始玉鐲變緊，影響生活，甚至半夜會壓迫手腕骨頭，造成疼痛，也影響循環，多次抹油想脫除卻沒辦法卸貨。

小隊長侯閔評與隊員郭富庠、曾威靜向她說明解套的方法及流程，經她同意後，用塑膠袋穿過玉鐲內側並反套，再內沙拉油當潤滑劑，緩慢向外拉推出來，順利將玉鐲取下，賴小姐感謝消防隊替她解除手腕之痛，帶著玉鐲輕鬆離去。

市消防局表示，戴戒指或手鐲如有卡住拔不下來的情形，應及早處理，初期可以先將患肢抬高，減少血液蓄積腫脹，並盡速就醫，由專業人員處置。

(中時 )