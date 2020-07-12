台北車站大廳黑白相間的棋盤格，是一大特色，更有民眾席地而坐聊天。為防範新冠肺炎，台鐵2月時曾禁止民眾在大廳席地而坐，並停止租借舉辦活動，引發不小爭議。為營造更「友善環境」，台鐵局11日晚間列車收班後，以微笑地貼改造大廳，希望展現台北車站的多元、友善及包容性。對此，作家陳芳明直呼有情一點，友善一點，幽默一點，這樣做就對了。

交通部台鐵局2月曾宣布，配合中央疫情指揮中心一級開設，考量台北車站人員出入眾多，為避免群聚感染可能及防止疫情擴大，除台鐵原有健康管理規定外，2月29日下午3時起至4月30日，台北車站大廳禁止民眾席地而坐及群聚，同期間台北車站大廳停止租借舉辦活動。隨著疫情趨緩，「禁坐令」逐步解封！台鐵為營造台北車站中央大廳「友善環境」，趁11日晚間列車收班後，在不影響旅客動線與旅運服務的原則下，以微笑地貼改造大廳，希望展現其多元、友善及包容性。

對此，陳芳明在臉書表示，疫情時期，台北車站曾經禁止旅客坐在大廳地板上。現在改變堅壁清野的策略，反而在黑白地板上，畫出臉書的貼圖，這些符號已經成為國際語言，看了就懂。

陳直呼，這樣做就對了，他說台北已是一個知名的國際城市。台北車站也成為外勞外傭外配的集散地，也成為國內旅客進出的重要地點。有情一點，友善一點，幽默一點，這樣做就對了。

(中時電子報)