台海風雲密布，共機頻頻侵擾台灣四周空域，飛越台灣防空識別區，光是6月就達10次之多。經濟專家吳嘉隆日前提到，美國不肯賣「同級」或「高級貨」軍武給台灣，目的是想維持台海的軍事平衡，但他也提醒「台灣不宜使用戰術核子彈」。

吳嘉隆8日在臉書指出，美國控制台灣的軍火研發的策略，是台灣有研發出來，美國就賣稍微好一點點的美國貨，目的就是要台灣不要量產，因為量產後，台灣得到實測的機會，就可以修改參數提升性能，台灣為拚軍火採購，只好拚自己的軍事研發，因為只要美國不肯賣同級或高級貨，那台灣就自己量產，這反而會讓美國吃不消，所以台灣的研發是用來將美國一軍的，而美國的戰略構想是維持台海的軍事平衡。

不過，吳嘉隆也提醒，因台灣縱身相對較淺，「所以戰術核子彈不必考慮。就算有，也不宜使用。」

另外，吳嘉隆先前也曾提到，「台灣的和平時間太久了，70年了，有點不正常，該進入下一個階段了」，認為和平與安全是有代價的，台灣人要開始對戰爭的來臨做準備，該承受就承受，該出手就出手，「疫情的戰役我們打過了，現在是海軍、空軍準備上場！」

(中時電子報)