台灣人愛喝奶茶，台製特調珍珠奶茶更受到全球喜愛。奶茶之所以滑潤好喝，其實關鍵就出在三個成分，但這充滿魔力的成分，卻也對人體健康有負面影響。港媒直指，長期喝坊間販售的奶茶，恐造成心血管風險。

《文匯報》報導，奶茶種類繁多，不論台式、港式或英式，在製作奶茶少不了會用奶品、紅茶，若要更講究，有人還要加糖調味。這些東西對健康的影響究竟是什麼？

該報導指出，有些奶茶使用奶精，也就是一般俗稱的假奶，因為它含有反式脂肪，科學研究顯示，反式脂肪酸的攝入量和心血管疾病發病率呈正相關。如果長時間喝奶茶，就會提高患上心血管疾病的風險。

應該有人發現，喝奶茶會讓人興奮，其實那是「咖啡因」產生作用。咖啡因存在於一般的咖啡、濃茶等飲料中，健康成人單次咖啡因攝入量，最好不要超過200mg，而市面上的奶茶中咖啡因含量平均在270mg/L。

奶茶要好喝，含糖量高也是關鍵之一。一杯奶茶的含糖量約等於一瓶可樂的含糖量，即使是低糖、去糖或無糖的奶茶，也全都有糖，而正常甜度的奶茶含糖量就達到了每杯35g。

最後，奶茶好喝是因為脂肪高的緣故。脂肪能帶來良好的風味和口感，但是過量的脂肪攝入會引發肥胖，像港式帶有奶蓋的奶茶中，脂肪含量尤其高，平均為7g/100mL。成人每日推薦攝入的脂肪小於60g，喝這樣一杯奶茶，相當於吃掉了兩頓飯的脂肪。

長期喝奶茶的危害有很多，比如易導致冠心病，會誘發骨質疏鬆，易患肥胖症，易導致心血管病等。不過這些疾病都是過量長期飲用才會出現的，奶茶當然可以喝，但要注意不能貪杯。

(中時電子報)