立法院下周開始審查監察院長及監察委員被提名人人事案，藍營開始連日打議題戰，今天發動串聯轉貼影片，批評陳師孟、高涌誠、蔡崇義等人是「現代秦檜」，其中高與蔡都再度獲得監察委員提名，因此國民黨團號召看不下去的民眾一起打電話到民進黨立院黨團與民進黨中央黨部抗議。

國民黨質疑，蔡崇義與高涌誠接受前民進黨立委段宜康陳情，彈劾偵辦「曲棍球案」的檢察官陳隆翔，遭爆料高是為了要讓案件能夠重審才提彈劾，而蔡更是連卷都沒有看過。

國民黨團痛批，民進黨主政下法律之前還人人平等？蔡英文提名的監委公然介入司法，誣陷公務員、檢察官、政治異己，威脅、侵害司法獨立，殘害忠良、冤枉百姓，陳師孟、高涌誠、蔡崇義此等「現代秦檜」，讓監察院淪為「司法新東廠」，這樣的監委，你能接受嗎？

國民黨團呼籲民眾拿起電話打給民進黨立委，打給民進黨中央黨部、總統府表達不滿，要求撤換「現代秦檜」，還監察院一個「獨立自主」的空間。

(中時 )