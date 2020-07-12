故宮南院周末有無人機展演，吸引大批民眾前往觀賞。（故宮南院提供／呂妍庭嘉義傳真）

國立故宮博物院南部院區至善湖自7月4日起每天都有水舞秀，周末還有無人機展演，精彩演出兩個周末讓南院戶外園區人潮滿滿，11日有民眾PO出噴泉造景站滿人的畫面，對比底下「禁止攀爬」幾個大字，引發眾多網友批評，更有網友嘲諷這就是台灣最美的風景。

劉姓網友把噴泉造景人群或站或坐的照片PO上「嘉義市大小事」臉書社團，寫下「不認識字的人（言教不如身教）」字句，馬上有600多位網友回應，80多則留言多半是負面批評，像是「教育不能等」、「文盲」、「台灣特色」等。

南院今12日回應，表示噴泉造景設施已設置禁止攀爬警告標語，活動人員亦提醒遊客禁止進入，日後為避免危險，會以紅龍阻止民眾跨越，並加強人員管制，另外將評估設置臨時觀景平台供民眾使用，重申南院為維護民眾安全，將加強維護與勸導。

至於7月18日和7月25日無人機都在嘉義縣市巡演，8月1日和8月8日兩場是特別秀會加強宣導安全，協助觀眾找到安全、視野佳的觀景點。

(中時 )