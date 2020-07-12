民眾黨高雄市長補選參選人吳益政12日上午到高雄左營哈囉市場拜票；左營過去是國民黨的鐵票區，近年民進黨也努力在當地扎根，吳表示，左營兩個工作最重要，一個是中油五輕遷廠後的規畫利用，另一個是左營眷村的運用。

吳益政與立委蔡壁如到市場拜票，面對候選人碰到選舉就勤跑市場，吳表示，許多政治人物都會這樣做，但替市場解決問題的力道都有限，因為不了解傳統市場的價值。

吳舉例台北東、南門等傳統市場的改造作法，高雄大溝頂市場原本就做的不錯，請市府再加碼，現在林德官市場剩下六、七攤，市府讓年輕人來參與舊市場改造，引進創意思考；舊的閒置的市場加以改造，生意好的舊市場就改善環境。

吳說，傳統市場不用改建，只要適度改造，將衛生、垃圾、採光、通風、排水、攤設計做好，就會煥然一新，當然能把菜市場做好，就是最好的市長。

此外，吳表示，左營重要兩方向，一個是中油五輕遷廠後的規畫利用，是影響左楠都會發展的重點，產業將牽動下一代的生活環境、居住品質；另一是左營眷村的運用，應引進年輕人的創意基地，與傳統產業結合。

(中時 )