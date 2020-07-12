林志穎媽媽被控惡婆婆。(圖／翻攝自芒果TV)

林媽媽作勢說不錄了。(圖／翻攝自芒果TV)

林志穎近日帶著老婆陳若儀和媽媽上陸綜《婆婆和媽媽》，不過因為林媽媽比較嚴格，節目播出後遭批是「惡婆婆」，連許久未見的朋友打來也這樣說，讓她當場氣到喊不錄了，讓林志穎也嚇到趕緊勸說，氣氛一度尷尬，未料這其實是陳若儀和婆婆串通的整人計謀，讓得知真相的林志穎一臉呆萌傻問：「整我？誰要整我？」。

在最新一集節目中，安排林媽媽和好友通話，本來在寒暄時，聽到旁邊的陳若儀出聲，她開始講話吞吞吐吐，林媽媽好奇追問，對方才說「不是啊，新聞上面怎麼說你惡婆婆啊？虐待媳婦什麼的」，還幫她抱不平「我都傻眼了，不要管別人講什麼啦，這樣做最好了」。

林志穎安慰媽媽喊不錄。(圖／翻攝自芒果TV)

林志穎被媽媽和老婆聯合整他。(圖／翻攝自芒果TV)

未料，聽完好友說的話後，林媽媽突然變臉說自己很生氣，還放話說不錄了，就進房間收行李，陳若儀趕緊衝進房間跟林志穎通報，「媽媽接到她姐妹電話，很傷心，她說她不想演了，她在收行李。」

林志穎連忙關切，林媽媽火大表示連很久不見的朋友都說她是惡婆婆，直言「我幹嘛一直演下去，我不要了」，眼見媽媽越來越激動，還要拖行李走，林志穎也很緊張，表示大家都知道妳對她很好，安慰她不要氣了。

看媽媽心情仍低落，林志穎索性說要中斷拍攝，「還是我們就不要錄了？好不好，我們不要錄了，今天大家都收工了嘛，這樣比較快。」這時候，林媽媽和陳若儀突然眼神交會，原來這都是婆媳說好要整兒子的計謀，剛開始林志穎還無法反應過來，後來才知道被整了。

(中時電子報)