大陸官方針對深圳房市調控加碼尚未落地，7月調控畫風再變，包含杭州、東莞、寧波3個城市先後推出新政，通過加大供地力道、加大新房供應量、限價、限售等方式，對原有調控政策進行不同程度的「查缺補漏」。儘管「警報」拉響，但多位大陸房企人士表示，這幾個城市的調控收緊，僅是因城實策，觀察「收緊」並非大勢所趨。

據《經濟觀察報》引述一位大陸TOP 30房企的執行副總裁說，杭州、東莞、寧波3個城市之所以在這個時間點加碼調控，主要原因還是在於房價漲幅較大，擔心上面問責，因此先行採取一些動作。

而佳兆業集團首席經濟學家劉策也表示，當市場過熱、房價過高，觸碰調控底線，肯定會被官方「壓」，但相反如果部分城市或者板塊出現過冷，也會適度「托」。

此外，根據中原地產研究中心統計的資料顯示，今年上半年，大陸國內各大城市密集發佈304次房地產調控政策，刷新了半年度調控次數的歷史記錄。僅6月房地產調控政策次數達31次。

(旺報 )