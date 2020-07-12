台南市安平區觀夕平台常有車友聚會，警方每逢假日就加強警力巡邏。（程炳璋攝）

台南市警方近期每逢假日，鎖定觀夕平台、四草大橋與黃金海岸等處強力取締車聚，造成不少車友困擾，車友強調是正常的家庭出遊，選擇較不擾民的海邊，卻遭警方驅趕，覺得十分掃興，抱怨「不然還能去哪？」

台灣進入暑假假期，台南市警方防範深夜大批改裝車輛，噪音擾民，台南市警局保防科鎖定車友在假日經常聚集的安南區四草大橋、安平區觀夕平台與南區黃金海岸等地，前往盤查有無危險駕車與改裝問題。

台南市11日深夜11時許，安平區警方在戀愛漁港停車場盤查約20部轎跑車，駕駛幾乎為20多歲的年輕人，警方大動作派14名警力處理，卻發現僅為一般車聚，並無違法，隨即勸導車友散去。

連續數周的大動作警力盤查，規格有如追捕飆車族，造成正常聚會的車友困擾。據了解，這些活動僅為一般同款品牌車聚，部分是電動機車聚會，有的甚至是家庭出遊聚餐，相約在海邊聊天，想不到卻遭警方驅趕。

有車友向警方抱怨，海邊比較沒有居民，還不能待，「不然是要我們去哪？」台南市警局保防科表示，暑假期間，為了防治飆車族出沒，會請警力主動關心聚集的車輛，只要沒有違法，不會有取締問題。

(中時 )