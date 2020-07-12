第31屆金曲獎預計15日公布入圍名單，而向來被視為「金曲風向球」、由中華音樂人交流協會及MUST社團法人中華音樂著作權協會共同主辦的年度「十大專輯暨十大單曲」，得獎名單今出爐，結果呈現女強男弱局面，10大專輯中僅熊仔&豹子膽、神棍跟百合花是男聲；而10大單曲只有吳青峰、滅火器獲獎，令人意外的是，去年推出專輯的楊丞琳及梁靜茹紛紛意外落馬。

陳珊妮是十大年度專輯常客，2018年憑專輯《戰神卡爾迪亞》雙料拿下最佳專輯、單曲，這次新專輯《Juvenile A》再度囊括兩獎，她獲知喜訊表示：｢我們未知的未來，是每個厲害的普通人為自己爭取和定義的。」同樣一發片就是入圍常客的魏如萱，繼上一張《末路狂花》於2017年拿下年度十大專輯後，這次睽違3年的新專輯《藏著並不等於遺忘》雙料獲獎，有趣的是，魏如萱和陳珊妮2018年在陳珊妮專輯中合作《不要不要》一舉拿下年度十大單曲，再次證明兩位歌后的音樂才華備受肯定。

饒舌高材生熊仔去年以虛擬角色「BOWZ 豹子膽」之名發行《夢想成真》獲各界好評，首次拿下年度十大專輯的他，第一時間興奮表示：「感謝評審老師們的肯定！謝謝所有參與計畫、接受各種艱難挑戰的工作夥伴們！回顧過程像一場華麗的夢中夢，如今繼續努力突破自己，每當挫折時回想起那段歲月，總讓我再度充能，和志同道合的夥伴完成作品是我人生最幸福的事之一！希望未來能繼續激勵他人、激勵自己！」

與熊仔同樣首次拿下年度十大專輯的9m88，出道以來以獨特魅力嗓音多次為人作嫁合唱，去年發行首張專輯《平庸之上》獲各界矚目；她選擇最難走的一條路，以高度的音樂性和豐富元素硬碰硬，為台灣這波重新崛起的黑人音樂風潮立下標竿。首次出個人專輯變有所斬獲，9m88表示：「非常感謝中華音樂人交流協會的賞識！身為一位獨立創作者，一直都熱切期盼用自己的方式讓大家聽見。《平庸之上》獲選十大專輯給我許多鼓勵，期許未來我能繼續無懼且自信地創作下去。」

此外，今公布的十大專輯，分別由陳珊妮《Juvenile A》、魏如萱《藏著並不等於遺忘》、阿爆《母親的舌頭》、余佩真《真真》、王若琳《愛的呼喚》、熊仔&豹子膽《夢想成真》、9m88《平庸之上》、米莎《戇仔船》、神棍《神一樣的存在》獲獎。另外同天公布的10大單曲中，「最強新人」吳青峰《太空人》以太空人在宇宙中漂浮的孤寂氣氛，隱喻現實中的情緒抽離，展現吳青峰一向獨具的創作靈思。作為整部作品的核心，《太空人》承受了一切的重量，也是他寫過最動人的情詩；而鄧紫棋不僅擁有締造流行的能力，新單曲《摩天動物園》更在創作上積極表達對社會的觀察和理想。而十大單曲得獎名單包括郁可唯《路過人間》、陳珊妮《成為一個厲害的普通人》、阿爆《1-10》、魏如萱《Ophelia》、余佩真《昏你》、吳青峰《太空人》、鄧紫棋《摩天動物園》、岑寧兒《Fly》、鄭宜農《街仔路雨落袂停》等。

陳珊妮是十大年度專輯常客。（何樂音樂提供）

魏如萱睽違3年新專輯《藏著並不等於遺忘》雙料獲獎。（好多音樂提供）

(中時 )