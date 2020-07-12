提振消費成為今年大陸諸多省市的必備政策，觀察3月以來已持續回暖，透過各城市2019年社會消費品零售總額與對比今年1到5月的消費表現，排名出前10大消費城市，分別為上海、北京、廣州、重慶、成都、武漢、深圳、杭州、南京和蘇州等4大一線城市和6座新一線城市。當中上海與北京仍是穩居前2名，但後面的名次卻呈現大洗牌現象。

當中6座進入消費10強的新一線城市中，有4座省會城市包括成都、武漢、杭州和南京，以及直轄市重慶和地級市蘇州。但前5月消費排名與2019年相比發生明顯變化。包含重慶超過廣州躍居第3名，但也看到去年排在第6的武漢因深受疫情影響，成為消費跌幅最大的城市，降至第10名。

根據《21世紀經濟報導》從今年1到5月的消費數據來看，2019年的消費冠軍之城上海仍顯「一枝獨秀」，是唯一社零總額超過5000億元人民幣的城市，且前5個月的累計降幅比前4個月收窄了3.6個百分點。

(旺報 )